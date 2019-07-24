АГРУ закликає НКРЕКП встановити економічно обґрунтовані тарифи

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В тарифах операторів ГРМ ціна природного газу для потреб ВТВ зафіксована на рівні, що вдвічі нижче ринкових

Асоціація газового ринку України поділяє стурбованість Європейської Федерації Енерготрейдерів (EFET) і закликає НКРЕКП забезпечити фінансову стабілізацію ситуації в газотранспортному секторі економіки України. Про це йдеться в заяві АГРУ, розміщеній на сайті.

22 липня 2019 в публічному просторі було оприлюднено лист Європейської Федерації Енерготрейдерів (EFET) адресований до української влади, в якому EFET закликає невідкладно забезпечити фінансову стабілізацію ситуації в газотранспортному секторі економіки України. Зокрема, створити можливість для своєчасних і повних взаєморозрахунків операторів ГТС та ГРМ з іншими учасниками ринку.

"Діяльність газотранспортних компаній регулюється національною комісією (НКРЕКП), яка встановлює тарифи. Вони повинні бути економічно обґрунтовані і забезпечувати операторам ГРМ і ГТС відшкодування обґрунтованих витрат на їх. Однак НКРЕКП ухиляється від виконання своїх прямих обов'язків. Саме така бездіяльність регулятора створила безпрецедентний в історії галузі криза і сформувала ланцюжок багатомільярдних боргів", - йдеться в заяві АГРУ.

Наголошується, що в тарифах операторів ГРМ ціна природного газу для потреб ВТВ зафіксована на рівні, що вдвічі нижче ринкових. В тарифах Оператора ГТС закладена ціна на закупівлю технологічного газу, що в 1,5 рази нижче ринкової. У заяві йдеться про те, що із-за таких диспропорцій регулювання Оператори ГТС та ГРМ несуть мільярдні збитки і не в змозі вчасно розраховуватися з постачальниками газу, про що йдеться в зазначеному листі EFET.

"НКРЕКП невідкладно повинен встановити економічно обґрунтовані тарифи для операторів ГРМ, які покриють збитки минулих періодів і нададуть можливість погасити заборгованість перед Оператором ГТС. А також врахувати ціну газу для потреб ПМО, яка дозволить Операторам ГРМ купувати газ для власних потреб прозоро і на ринкових умовах", - йдеться в заяві АГРУ.