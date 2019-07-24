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АГРУ призывает НКРЭКУ установить экономически обоснованные тарифы

Новости » Энергетика    24.07.2019 - 15:31
АГРУ призывает НКРЭКУ установить экономически обоснованные тарифы
Иллюстративное фото (УНИАН)

В тарифах операторов ГРМ цена природного газа для нужд ВТВ зафиксирована на уровне, вдвое ниже рыночных

Ассоциация газового рынка Украины разделяет обеспокоенность Европейской Федерации Энерготрейдеров (EFET) и призывает НКРЭКУ обеспечить финансовую стабилизацию ситуации в газотранспортном секторе экономики Украины. Об этом говорится в заявлении АГРУ, размещенном на сайте.

22 июля 2019 в публичном пространстве было обнародовано письмо Европейской Федерации Энерготрейдеров (EFET) адресованное украинской власти, в котором EFET призывает безотлагательно обеспечить финансовую стабилизацию ситуации в газотранспортном секторе экономики Украины. В частности, создать возможность для своевременных и полных взаиморасчетов операторов ГТС и ГРМ с другими участниками рынка.

"Деятельность газотранспортных компаний регулируется национальной комиссией (НКРЭКУ), которая устанавливает тарифы. Они должны быть экономически обоснованными и обеспечивать операторам ГРМ и ГТС возмещения их обоснованных затрат. Однако НКРЭКУ уклоняется от выполнения своих прямых обязанностей. Именно такая бездеятельность регулятора создала беспрецедентный в истории отрасли кризис и сформировала цепочку многомиллиардных долгов", - говорится в заявлении АГРУ.

Отмечается, что в тарифах операторов ГРМ цена природного газа для нужд ВТВ зафиксирована на уровне, вдвое ниже рыночных. В тарифах Оператора ГТС заложена цена на закупку технологического газа, что в 1,5 раза ниже рыночной. В заявлении говорится о том, что из-за таких диспропорций регулирования Операторы ГТС и ГРМ несут миллиардные убытки и не в состоянии рассчитываться вовремя с поставщиками газа, о чем говорится в указанном письме EFET.

"НКРЭКУ безотлагательно должен установить экономически обоснованные тарифы для операторов ГРМ, которые покроют убытки прошлых периодов и предоставят возможность погасить задолженность перед Оператором ГТС. А также учесть цену газа для нужд ПТО, которая позволит Операторам ГРМ приобретать газ для собственных нужд прозрачно и на рыночных условиях", - говорится в заявлении АГРУ.

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