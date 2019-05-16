АГРУ підтримала пропозиції Громадської ради при НКРЕКП

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Пропозиції були затверджені на засіданні Громадської ради 14 травня

Асоціація газового ринку України підтримує пропозиції Громадської ради при НКРЕКП з припинення кризи державного регулювання газорозподільної галузі. Про це повідомляє прес-служба АГРУ.

"Громадська рада констатувала, що галузь опинилася на межі колапсу через зволікання НКРЕКП. Держрегулятор з 2016 року не змінює тарифи на газорозподіл, зупинив перехід на двоставковий тариф і облік газу в енергетичних одиницях - хоча такі кроки передбачено логікою реформи ринку газу, а також угодами з МВФ і Енергетичним співтовариством. Загальні збитки Операторів ГРМ вже досягли 30 млрд гривень, що призвело до катастрофічного відтоку кадрів, погіршення технічного стану мереж і загрожує безпеці газопостачання", - йдеться в повідомленні.

З огляду на небезпеку, що виникла із-за таких зволікань, Громадська Рада рекомендує НКРЕКП:

- негайно переглянути і встановити економічно обґрунтовані тарифи на розподіл газу;

- передбачити врегулювання збитків, пов'язаних з несвоєчасним переглядом тарифів, зокрема, з невідповідністю ціни ПТЗ, їх обсягів та інших складових;

- звернутися в Міністерство енергетики та вугільної промисловості з вимогою визначити, у відповідності з чинною методологією, обсяги ПТЗ для кожного Оператора ГРМ та затвердити відповідним наказом. Адже витрати на ПТЗ займають в тарифі близько 50%, і від них залежить фінансово-економічний стан Операторів ГРМ;

- звернутися до Кабінету міністрів України для затвердження об'єктивних норм споживання природного газу для побутових споживачів. Розрахунок таких норм має базуватися на результатах проведених досліджень;

- невідкладно завершити заходи для переходу на вимірювання споживаного газу в енергетичних одиницях;

- підготувати пропозиції по двоставочному тарифу і почати Громадські слухання з цього приводу, з урахуванням того, що термін дії тимчасової методології тарифів на розподіл газу закінчується 1 січня 2020 року.