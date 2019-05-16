АГРУ поддержала предложения Общественного совета при НКРЭКУ

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Предложения были утверждены на заседании Общественного совета 14 мая

Ассоциация газового рынка Украины поддерживает предложения Общественного совета при НКРЭКУ по прекращению кризиса государственного регулирования газораспределительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба АГРУ.

"Общественный совет констатировал, что отрасль оказалась на грани коллапса из-за проволочек НКРЭКУ. Госрегулятор с 2016 года не меняет тарифы на газораспределение, остановил переход на двухставочный тариф и учет газа в энергетических единицах - хотя такие шаги предусмотрены логикой реформы рынка газа, а также соглашениями с МВФ и Энергетическим сообществом. Общие убытки Операторов ГРМ уже достигли 30 млрд гривен, что привело к катастрофическому оттоку кадров, ухудшению технического состояния сетей и угрожает безопасности газоснабжения", - говорится в сообщении.

Учитывая опасность, возникшую из-за таких промедлений, Общественный Совет рекомендует НКРЭКУ:

- незамедлительно пересмотреть и установить экономически обоснованные тарифы на распределение газа;

- предусмотреть урегулирования убытков, связанных с несвоевременным пересмотром тарифов, в частности, с несоответствием цены ПТЗ, их объемов и других составляющих;

- обратиться в Министерство энергетики и угольной промышленности с требованием определить, в соответствии с действующей методологией, объемы ПТЗ для каждого Оператора ГРМ и утвердить соответствующим приказом. Ведь расходы на ПТЗ занимают в тарифе около 50%, и от них зависит финансово-экономическое положение Операторов ГРМ;

- обратиться в Кабинет министров Украины для утверждения объективных норм потребления природного газа для бытовых потребителей. Расчет таких норм должен базироваться на результатах проведенных исследований;

- безотлагательно завершить мероприятия для перехода на измерение потребляемого газа в энергетических единицах;

- подготовить предложения по двухставочному тарифу и начать Общественные слушания по этому поводу, с учетом того, что срок действия временной методологии тарифов на распределение газа истекает 1 января 2020 года.