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Опубліковані зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству

Новини » Політика     15.01.2020 - 13:32
Опубліковані зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Закон № 340-IX спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок

Опубліковано закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству". Документ опублікований в газеті "Голос України" і завтра набирає чинності.

Закон № 340-IX спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, які унеможливлюють:

  1. неправомірне заволодіння землями, в тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, що використовуються сільськогосподарськими підприємствами;
  2. захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, врожаю, інших матеріальних активів);
  3. зупинку діяльності сільгосппідприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничої діяльності, поглинання підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток).

Нагадаємо, цей закон президент Володимир Зеленський підписав 13 січня.

РБК-Україна писало, що парламент прийняв у другому читанні даний проект закону на початку грудня. За нього проголосували 235 парламентаріїв.

До цього Верховна рада 8 скликання у кінці грудня відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству. В ході розгляду проекту в сесійній залі виник конфлікт.

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