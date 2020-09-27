Агресія Росії в Україні загрожує глобальній безпеці, - прем’єр Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, чтонНезаконная анексія Росією Криму та Севастополя і агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права. Він вказав на те, що Європейський союз чітко заявляє про необхідність імплементації Мінських домовленостей.

Відеозвернення Левена транслювалося на сайті ООН.

"Незаконна анексія Росією Криму та Севастополя і агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права і кидають виклик глобальної безпеки і викликають людські страждання", - заявив він.

За словами Левена Європейський Союз чітко заявляє про необхідність імплементації Мінських домовленостей.

Окремо він відзначив, що Швеція в 2021 році прийме на себе головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі і головним пріоритетом буде "робота над врегулюванням конфліктів".

"Європейський порядок в контексті безпеки повинен виконуватися, а не переглядатися", - підкреслив він.

Нагадаємо, перша заступник голови МЗС України Еміне Джапарова розповіла, що платформа щодо деокупації Криму буде вміщати заходи на різних рівнях. Україна пропонує провести платформу в День опору Криму російської окупації 26 лютого.

за словами Джапарової, Росію також запросять брати участь в міжнародній платформі щодо деокупації Криму, але в Україні сумніваються, що РФ приєднається до цієї ініціативи.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що ця платформа створюється для структурування міжнародних зусиль з деокупації Криму.