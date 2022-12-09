Агрессия РФ против Украины показала кризис международной системы защиты прав человека, - Ермак

"Полномасштабная агрессия РФ против Украины продемонстрировала кризис международной системы защиты основополагающих прав человека, и нужно искать пути ее реформирования", - отметил чиновник.

Ермак рассказал, что Офис президента, Офис омбудсмена, Координационный штаб по обращению с военнопленными круглосуточно работают над возвращением каждого украинского героя, каждого гражданина.

По словам главы ОП, Украина недовольна работой тех международных организаций, таких как Красный Крест, благодаря которым наше государство могло бы:

владеть всей необходимой информацией;

влиять на то, в каких условиях находятся украинские пленные и что с ними происходит, на судьбу незаконно депортированных детей.

"Массовая депортация детей - яркое доказательство геноцида украинского народа. Именно так это определяет международная Конвенция о преступлении геноцида. У нас работает Координационный совет по защите прав детей, объединяющий усилия всех государственных органов Украины. Другие страны, международные организации и люди во всем мире также должны консолидировать усилия по выявлению и возвращению домой украинских детей", - подчеркнул Ермак.

Все имеющиеся факты демонстрируют неоспоримую важность создания международного трибунала по поводу преступления агрессии РФ. Украина никому не простит и ни о ком не забудет.

"После этой войны в мире многое изменится, и международное сообщество нуждается в своеобразной "службе 911", когда каждая страна, оказавшаяся в такой ситуации, как сегодня Украина, могла бы получить быструю, конкретную и эффективную помощь", - добавил глава ОП.