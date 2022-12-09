Агрессия РФ против Украины показала кризис международной системы защиты прав человека, - Ермак

Украина обязательно добьется наказания всех виновных за преступления против граждан во время полномасштабной войны, развязанной Россией. В то же время будет неустанно работать над возвращением всех пленных и незаконно депортированных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака во время участия в Международной конференции "UA: Права человека в темные времена".
"Полномасштабная агрессия РФ против Украины продемонстрировала кризис международной системы защиты основополагающих прав человека, и нужно искать пути ее реформирования", - отметил чиновник.
Ермак рассказал, что Офис президента, Офис омбудсмена, Координационный штаб по обращению с военнопленными круглосуточно работают над возвращением каждого украинского героя, каждого гражданина.
По словам главы ОП, Украина недовольна работой тех международных организаций, таких как Красный Крест, благодаря которым наше государство могло бы:
"Массовая депортация детей - яркое доказательство геноцида украинского народа. Именно так это определяет международная Конвенция о преступлении геноцида. У нас работает Координационный совет по защите прав детей, объединяющий усилия всех государственных органов Украины. Другие страны, международные организации и люди во всем мире также должны консолидировать усилия по выявлению и возвращению домой украинских детей", - подчеркнул Ермак.
Все имеющиеся факты демонстрируют неоспоримую важность создания международного трибунала по поводу преступления агрессии РФ. Украина никому не простит и ни о ком не забудет.
"После этой войны в мире многое изменится, и международное сообщество нуждается в своеобразной "службе 911", когда каждая страна, оказавшаяся в такой ситуации, как сегодня Украина, могла бы получить быструю, конкретную и эффективную помощь", - добавил глава ОП.
Напомним, Дмитрий Кулеба указал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать создание специального трибунала по преступлениям России против Украины.
К слову, первая леди Елена Зеленская призвала Великобританию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания РФ за военные преступления.
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