Агрессивная Россия не изменила целей, Европа должна действовать решительнее, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что предложенный мирный план США не оказывает давления на агрессора, зато сдерживает Украину - жертву жестокого вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маркуса Цахкны ВВС, которое он распространил в соцсети Х .

"Мой месседж четкий: ничего о Европе без Европы. Мы обеспечим, чтобы агрессор платил, и чтобы давление продолжало усиливаться", - отметил он.

По словам Цахкны, Россия не изменила своих целей. А предложенный мирный план не оказывает давления на агрессора, а взамен сдерживает Украину.

"Мир является справедливым только тогда, когда он основывается на международном праве, включая принципы территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он убежден: Россия будет оставаться агрессивным государством и призвал усилить давление на нее.

"Мы никогда не признаем оккупацию, которая основывается на применении военной силы. США никогда не признавали советскую оккупацию стран Балтии и Эстонии. Поэтому это наша принципиальная позиция", - сказал Цахкна.

Численность ВСУ и вступление в НАТО

Относительно пункта в мирном плане США, который касается сокращения численности ВСУ, чиновник подчеркнул, что решение по этому поводу является частью суверенитета государства.

Также Цахкна сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО не снимается с повестки дня.

"Путин не может диктовать, что НАТО должно или могло бы делать в будущем, или что Европа должна или не должна делать", - убежден он.

Среди прочего министр иностранных дел Эстонии обратил внимание, что предложенные США пункты мирного плана не накладывают никаких ограничений на Россию и призвал усилить на нее давление. В частности, Европа может это сделать путем введения 20-го пакета санкций.