Аграрна партія братиме участь у дострокових парламентських виборах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Партія проведе з'їзд та висуне своїх кандидатів

Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах. У встановлений законом термін партія проведе з'їзд та висуне своїх кандидатів, повідомляє прес-служба політичної сили.

У партії переконані в подоланні бар’єру, незважаючи на короткий термін передвиборчої кампанії кампанії.

"Аграрна партія має чи не найбільш розгалужену і потужну мережу низових організацій. Це підтверджується стабільно високими результатами партії на місцевих виборах. Понад 5 тисяч депутатів місцевих рад обрані від Аграрної партії. Партія налічує 80 тисяч активістів і волонтерів", - йдеться у повідомленні.

Політсила має намір представляти інтереси всіх українців, які проживають у селах та невеликих містах, а також усіх українців, чиє життя безпосередньо пов’язане з українським селом.

"Наші виборці - мешканці сіл та невеликих міст; українці, чиї батьки й родичі живуть у селах; це вихідці із сільської місцевості; це українці, чия трудова і бізнесова діяльність пов'язана з агарною сферою", - заявили у прес-службі.

Свою місію в парламенті та уряді Аграрна партія вбачає у "поверненні мудрості, хазяйновитості та інших традицій українського народу до центральних органів влади".

"Аграрна партія повністю відповідає запиту українського суспільства на оновлення політичної еліти. Партія вестиме до парламенту й до уряду команду професійних управлінців і політиків, які вже завоювали довіру людей завдяки ефективному представництву їх інтересів, а також завдяки внеску у розвиток місцевих громад як депутати місцевих рад та керівники органів самоврядування", - зазначили у політсилі.

Зазначається, що уже у складі нового парламенту Аграрна партія вестиме переговори про формування більшості, передусім, з партією "Слуга народу". Найближчим часом партія повідомить ім’я керівника виборчого штабу.