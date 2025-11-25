RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Аграрии призвали не повышать грузовые тарифы УЗ: проигрывает и государство, и население

Фото: аграрии призвали не повышать грузовые тарифы УЗ (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Тарифы на железнодорожные перевозки должны соответствовать реальной себестоимости вне зависимости от вида груза.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Олег Хоменко.

По его словам, если аграрный груз уйдет с железной дороги, проиграют все - и "Укрзализныця", и ее работники, и государство. Поэтому требуется честный диалог и ответственная тарифная политика, которая позволит сохранить баланс и обеспечить развитие, а не искусственно создавать новые риски.

"Когда мы говорим о повышении тарифов на грузоперевозки, нужно честно признать: это не абстрактные цифры, существующие только в отчетах", - подчеркнул руководитель УКАБ.

Хоменко отметил, что для аграрного сектора логистика составляет до 15% структуры себестоимости, и любой рост тарифов мгновенно переходит в снижение доходности, сокращение налоговых поступлений и усложняет выполнение обязательств перед пайщиками.

"Это не мелочи, это основа жизнеспособности сотен агропредприятий и тысяч украинских фермеров", - подчеркнул он и заявил, что повышение тарифов не может быть внезапным или одномоментным, ведь существует производственный цикл, заключены форварды и расписаны обязательства.

По убеждению Олега Хоменко, нельзя изменять правила игры посреди сезона. Тарифная политика должна быть прогнозируемой и объявляться заранее под следующий сезон, как это делают в стабильных экономических системах.

"Наша задача проста и абсолютно справедлива: привести тариф в соответствие с реальной себестоимостью, обеспечить прозрачное, равное отношение ко всем грузам и не допустить потери аграрных перевозок, которые являются одним из ключевых источников наполнения экономики. Если аграрный груз уйдет из железной дороги, проиграют все - и Укрзализныця, и ее работники, и государство. Поэтому мы настаиваем на честном диалоге и ответственной тарифной политике, которая позволит сберечь баланс и обеспечить развитие, а не искусственно создавать новые риски", - резюмировал эксперт.

Что известно о повышении тарифов УЗ

Напомним, "Укрзализныця" запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки на почти 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом ущерб от пассажирских перевозок.

Однако, по данным профильных бизнес ассоциаций, это будет иметь разрушительные последствия для экономики.

Так, в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" прогнозируют, такое повышение тарифов приведет к сокращению ВВП на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и сокращению 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.

