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Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку

Украина, Воскресенье 29 сентября 2024 22:17
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Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку Фото: аграрии могут получить средства хранения зерна (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские аграрии могут получить средства для временного хранения зерна. Программа работает в 9 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный аграрный реестр.

В ГАР открыта регистрация для получения средств временного хранения зерна - рукавов - емкостью 200 тонн каждый.

Они предназначены для агропроизводителей, возделывающих от 50 до 10 000 га земли на территории.

  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской области.

Инициатива реализуется при финансовой поддержке международных партнеров.

Конечный срок подачи заявок - 6 октября 2024 года.

Напомним, что в начале месяца норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.

Подробнее о том, кто и как может получить помощь, можно узнать в материале РБК-Украина.

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