Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку

Украинские аграрии могут получить средства для временного хранения зерна. Программа работает в 9 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный аграрный реестр.

Они предназначены для агропроизводителей, возделывающих от 50 до 10 000 га земли на территории.

В ГАР открыта регистрация для получения средств временного хранения зерна - рукавов - емкостью 200 тонн каждый.

Напомним, что в начале месяца норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.

Подробнее о том, кто и как может получить помощь, можно узнать в материале РБК-Украина.

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