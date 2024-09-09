Денежная помощь украинцам от норвежских благотворителей: как подать заявку

В понедельник, 9 сентября, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NRC в Facebook.

Кто может получить денежную помощь от NRC

Норвежский совет по делам беженцев или NRC работает в Украине с 2014 года. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году его деятельность была существенно расширена - чтобы помочь нуждающимся людям.

Масштабная программа многоцелевой денежной помощи (MPCA) предназначена для лиц, наиболее пострадавших от войны. Она предоставляется в виде денежных выплат для удовлетворения разнообразных потребностей украинцев - в зависимости от приоритетов и обстоятельств (еда, образование, медицинская помощь, жилье и т.п.).

При этом получить такую помощь могут наиболее уязвимые категории населения:

лица, проживающие в зоне боевых действий

лица, пострадавшие от недавних событий в Украине

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть собственные дома

"Важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины. Если вы раньше получали денежную помощь от NRC, вы все равно можете подать заявку на дополнительную помощь", - уточняют норвежские благотворители.

Как и в какие сроки можно подать заявку на получение помощи

Процесс подачи заявок на получение финансовой помощи стартовал с 9 часов утра 9 сентября 2024 года и продлится в течение 10 дней - до 17 часов 18 сентября 2024 года.

"Во время предыдущего этапа подачи заявок мы помогли более 76 тыс. лицам, что составило 10% от всех поданных заявок. На этот раз мы планируем оказать помощь более 55 тыс. лиц", - рассказали в пресс-службе Норвежского совета по делам беженцев.

Для того чтобы подать заявку, необходимо перейти на сайт NRC и заполнить специальную форму.

В NRC уточняют, что все заявки, поданные в течение указанного выше срока, будут оцениваться одинаково. То есть нет необходимости спешить с подачей заявки в первый день (ведь это может повлиять на стабильность работы электронной системы).

"Обратите внимание, что поданные заявки могут быть выборочно выбраны для проверки со стороны NRC с целью верификации информации. Важно заполнять форму внимательно и корректно", - добавили в организации.

Ознакомиться с инструкцией по подаче заявок и получению финансовой помощи можно на официальном портале NRC.

Следует отметить, что после завершения процесса подачи заявки команда NRC проработает информацию и принимает решение по заявке в течение 3-4 недель. Однако, если в заявке есть ошибки, процесс может затянуться.

Для получения дополнительной информации, в NRC советуют:

воспользоваться мессенджером в Facebook

позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 302 007

написать письмо по электронному адресу: ua.info@nrc.no

В заключение украинцам напомнили, что NRC никогда не спрашивает данные насчет кредитной карты, PIN-кода или CVV.

"Гуманитарная помощь является бесплатной, и от вас никогда не должны требовать оплаты за нее. Если вы получите любое подозрительное сообщение по электронной почте, sms или в социальных сетях, не отвечайте на него", - предупредили в NRC.