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Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку

Україна, Неділя 29 вересня 2024 22:17
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Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку Фото: аграрії можуть отримати засоби для зберігання зерна (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські аграрії зможуть отримати засоби для тимчасового зберігання зерна. Програма діє в 9 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний аграрний реєстр.

У ДАР відкрито реєстрацію для отримання засобів тимчасового зберігання зерна - рукавів - місткістю 200 тонн кожен.

Вони призначені для агровиробників, які обробляють від 50 до 10 000 га землі на території

  • Дніпропетровської,
  • Донецької,
  • Запорізької,
  • Миколаївської,
  • Одеської,
  • Сумської,
  • Харківської,
  • Херсонської,
  • Чернігівської областей.

Ініціатива реалізується за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Кінцевий термін подачі заявок - 6 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що на початку місяця норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Детальніше про те, хто та як, може отримати допомогу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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