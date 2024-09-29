Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку

Українські аграрії зможуть отримати засоби для тимчасового зберігання зерна. Програма діє в 9 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний аграрний реєстр.

Вони призначені для агровиробників, які обробляють від 50 до 10 000 га землі на території

У ДАР відкрито реєстрацію для отримання засобів тимчасового зберігання зерна - рукавів - місткістю 200 тонн кожен.

Нагадаємо, що на початку місяця норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Детальніше про те, хто та як, може отримати допомогу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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