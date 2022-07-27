Аграріям дозволили не сплачувати податки на імпорт техніки для зберігання зерна

Верховна рада прийняла закон в цілому на засіданні 27 липня. Його підтримали 304 народних депутати. Документ вносить зміни до Митного кодексу України.

Аграріїв звільнили під сплати податків на імпорт товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та олійних культур.

У пояснювальній записці зазначається, що під час війни в Україні виникла проблема зі збеганням зерна, оскільки порти заблоковані, а багато елеваторів було знищено.

"Прийняття законопроєкту №7548-1 дозволить зменшити фінансове навантаження на аграрний сектор та допоможе вирішити питання використання тимчасових засобів зберігання зернових: мішків та рукавів, тимчасових силосів, а також обладнання, що призначене для їх завантаження та розвантаження", - йдеться у повідомлення.

Мита скасували на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування. Проте нові правила не діють на товари, які завозяться з Росії.