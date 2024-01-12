Агитировал за оккупантов. Сын гауляйтера из Харьковской области получил 10 лет тюрьмы

В Харьковской области суд признал гражданина, организовавшего размещение на территории Шевченковской общины билбордов с агитацией за российских оккупантов, виновным в коллаборационной деятельности. Ему назначили наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины ( СБУ ) и Офис генерального прокурора .

Отмечается, что предатель, который сотрудничал с российскими захватчиками в период оккупации Харьковской области, получил реальный срок благодаря доказательной базе спецслужбы.

Кроме 10 лет тюрьмы его также лишили права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и предоставления публичных услуг сроком на 15 лет, с конфискацией всего имущества.

По данным следствия, злоумышленником является 26-летний житель поселка Шевченково, с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддержал вооруженную агрессию против Украины.

Что известно о деле

"После захвата Купянского района он поддержал рашистов и согласился возглавить "отдел административно-хозяйственного обеспечения" местной оккупационной "администрации" РФ", - говорится в сообщении.

Фигурант занимался обустройством бигбордов с агитационными постерами в поддержку войск страны-агрессора и политики Кремля в отношении Украины. Для этого он выделял из коммунального автопарка общества подъемные вышки, грузовую технику и бульдозеры, рассказали в СБУ.

Кроме того, предатель организовывал перевозку на территорию РФ частного имущества, которое захватчики намародерили в захваченных поселках района. А по поручению местного гауляйтера он "лично объезжал частные домовладения и агитировал людей перейти на сторону агрессора".

В спецслужбе отметили, что за это коллаборант обещал одноразовое денежное "вознаграждение" в 10 тыс. российских рублей и "лояльное отношение со стороны оккупантов".

Задержание сына гауляйтера

Вражеский приспешник был задержан СБУ при попытке скрыться на временно оккупированную территорию на востоке Украины в сентябре 2022 года.

В прокуратуре отметили, что ранее получила приговор в виде 9 лет лишения свободы за коллаборационную деятельность мать осужденного.

"Она возглавляла "организационно-информационный отдел" в оккупационной "администрации" в Шевченково. Его отец сейчас скрывается от украинского правосудия и объявлен в розыск", - рассказали в ОГП.

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов

Напомним, ранее в январе стало известно, что в Киеве был задержан экс-чиновник, являвшийся агентом ФСБ. После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины. Предатель, в частности, предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области.

Также сообщалось, что до этого правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Ранее также украинскому бизнесмену Евгению Черняку было объявлено о подозрении в финансировании вооруженной агрессии РФ.