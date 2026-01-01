Агитировала за оккупантов и распространяла пропаганду в детсаду: СБУ задержала коллаборантку

Задержанная - 64-летняя жительница Макеевки, в начале оккупации громады перешла на сторону захватчиков и возглавила местный детсад.

Предательница приехала в Киев для оформления загранпаспорта для дальнейшего выезда в страны ЕС, где она и была задержана.

Согласно материалам следствия, задержанная вводила в детском саду "образовательные стандарты" России, распространяла пропагандистскую литературу и агитационные материалы.

Кроме того, во время проведения родительских собраний фигурантка агитировала родителей детей к сотрудничеству с оккупантами.

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, осуществление пропаганды в учебных заведениях независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины).

Коллаборантке грозит наказание в виде лишения свободы.