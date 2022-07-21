Україна оголосила підозру "судді ДНР", який виніс смертні вироки іноземним бійцям

Служба безпеким України повідомила про підозру так званому "судді ДНР". Він засудив іноземних бійців до смертної кари, які воювали на боці ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними відомства, підозру оголосили суддя так званої "апелляционной палаты верховного суда ДНР".

"Саме він усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ", - зазначено в повідомленні.

Як інформують в СБУ, ці іноземці добровільно вступили до ЗСУ і стримували російську агресію на Донбасі, де й потрапили у полон у квітні цього року.

"Своїм "вироком" псевдосуд терористичної організації "ДНР" порушив норми міжнародного законодавства, а саме: вимоги додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - підкреслюють у відомстві.

Зокрема, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.

Тож наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Триває досудове слідство.

Передісторія

Нагадаємо, "суд" так званої "ДНР" засудив до смертної кари ще трьох іноземних бійців, які воювали на боці України, бойовики заявили, що їх планують розстріляти.

Додамо, мова йде про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера. Перший вже встиг попрощатися з рідними і сказати їм, що його скоро стратять.

Як відомо, так звана "народна рада" бойовиків "ДНР" скасувала мораторій на виконання смертних вироків. Таким чином, окупанти узаконили страту, під яку потрапляють добровольці, які воювали на боці ЗСУ.

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