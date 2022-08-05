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СБУ затримала коригувальника ракетного удару по пам'ятнику Бандері у Львові

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Львів, П'ятниця 05 серпня 2022 12:21
СБУ затримала коригувальника ракетного удару по пам'ятнику Бандері у Львові Фото: СБУ затримала коригувальника ракетного удару по пам'ятнику Бандері у Львові (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області затримали двох прихильників Путіна, один з яких мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику Бандері у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби вже затримали зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування.

"А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. «ДНР». А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику С. Бандері у Львові", - додають в СБУ.

Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.

Як повідомлялося, СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані щодо функціонування аеродромів та об'єктів Придніпровської залізниці на території Дніпропетровської області.

Також у Миколаєві правоохоронці викрили коригувальника ракетних ударів по місту. Злочинець передавав інформацію ворогові через соціальні мережі.

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Служба безпеки України
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