СБУ затримала коригувальника ракетного удару по пам'ятнику Бандері у Львові

У Львівській області затримали двох прихильників Путіна, один з яких мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику Бандері у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби вже затримали зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування.

"А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. «ДНР». А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику С. Бандері у Львові", - додають в СБУ.

Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.