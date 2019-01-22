Агенти ФБР поскаржилися на неможливість працювати через "шатдаун"

Фото: будівля ФБР (wikipedia.org)

В результаті шатдауна у агентів ФБР не виходить платити інформаторам і перекладачам

Триваюче часткове припинення роботи уряду США ("шатдаун") підриває здатність ФБР вести операції проти терористів та іноземних розвідок у світовому масштабі. Про це заявив президент Асоціації агентів ФБР Про Те'Коннор, повідомляє РБК-Україна, посилаючись CBS.

"Кожен день, поки триває шатдаун, перешкоди, створені ним, стають все гірше і шкодять нашим контртерористичним і контррозвідувальним операціями по всій земній кулі", - сказав він.

За словами О'Коннора, в результаті "шатдауна" у агентів ФБР не виходить платити інформаторам і перекладачам, їздити на допити свідків і забезпечувати функціонування системи допуску до засекреченої інформації.

Він зазначив, що в той час, як більша частина з 13 тис. спеціальних агентів ФБР вимушена продовжувати працювати, через "шатдаун" виникають труднощі з навчанням особового складу, розслідування справ і найманням працівників. О'Коннор підкреслив, що в цю п'ятницю приблизно 13 тис. співробітників ФБР і робітників, які надають їм підтримку професійних службовців вже вдруге не отримають зарплату.

Нагадаємо, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна".

Після цього Трамп заявив, що скасував свій візит на Всесвітній економічний форум в Давосі через "непримиренність демократів" в питаннях безпеки кордонів.