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S&P підтвердило спекулятивний рейтинг України: що це значить

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 08:17
S&P підтвердило спекулятивний рейтинг України: що це значить
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті за глобальною шкалою на рівні "B". Прогноз за рейтингами - стабільний.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як зазначають в S&P, стабільний прогноз врівноважує ризики для економіки України через тривалі затримки з доступом до пільгового фінансування, слабку зовнішнього середовища та можливості скасування попередніх реформ.

Агентство може підвищити рейтинги протягом наступного року, якщо державні фінанси будуть консолідуватися швидше, ніж прогнозується в даний час. Це може бути результатом більш активного відновлення економіки Рейтинг може підвищитися, якщо показники зовнішньої ліквідності України перевершили прогнози.

S&P може знизити рейтинги, якщо перебої з фінансуванням за рахунок пільгових програм або ринків капіталу протягом наступного року поставлять під сумнів здатність уряду виконувати зобов'язання щодо обслуговування боргу.

"Такі збої можуть статися, якщо уряд відмовиться від ключових реформ, таких як забезпечення незалежності Національного банку України (НБУ), який діє як грошово-кредитний орган і регулятор фінансової системи", - йдеться в повідомленні.

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