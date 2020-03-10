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Агентство Fitch поліпшило прогноз по зростанню економіки України

Новини » Економіка     10.03.2020 - 13:41
Агентство Fitch поліпшило прогноз по зростанню економіки України
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

У 2020 році зростання може скласти 3,5%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз по зростанню економіки України на 2020 рік з 3,2% до 3,5%, на 2021 рік - з 3,5 до 3,8%. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як відзначають аналітики агентства, зростання економіки України буде підтримане приватним споживанням і інвестиціями.

Крім того, новий закон про ринок землі буде позитивним фактором для економічного зростання в найближчому майбутньому за рахунок збільшення споживання (у результаті продажу землі) і очікуваного збільшення попиту на кредити для сільськогосподарського сектора. Однак масштаби потенційних інвестицій і підвищення продуктивності будуть обмежені бар'єрами для іноземних інвесторів, вважають в агентстві.

Fitch вважає, що перспективи зростання та інвестицій залежать від адекватної і своєчасної реалізації реформ у таких сферах, як верховенство права, боротьба з корупцією, митниця і оподаткування, а також правозастосування.

Як відзначають в агентстві, як і у випадку з іншими ринками, що розвиваються, ризики погіршення перспектив зростання України зросли через невизначеність впливу COVID-19 на глобальне зростання і ціни на сировину.

Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті на рівні "B" з позитивним прогнозом.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2020 році скоротився на 0,5%.

Нагадаємо, у вересні 2019 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз по зростанню економіки України у 2019 році до 3,4% з 2,6%. Агентство також поліпшило прогноз зростання реального ВВП України на 2020 рік з 3,1% до 3,2%. У 2021 році очікувалося зростання на 3,5%.

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