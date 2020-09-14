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Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара

Автор: Олександр Білоус

Долар буде по 30 гривень вже в наступному році

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2020-2023 роки. Очікується поступова девальвація.

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Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні, центральний банк втручається, щоб уникнути надмірної волатильності та збільшити резерви. Поки що у 2020 році НБУ здійснив чисту купівлю валюти на суму 1,2 млрд доларів, незважаючи на деякі продажу в березні та липні для стабілізації гривні. Валютні резерви НБУ збільшуються з 2015 року за рахунок позик і прямих покупок іноземної валюти. Валютні резерви на кінець серпня становили 29 млрд доларів.

Згідно з прогнозом, обмінний курс на кінець року складе:

  • 2020 рік - 29,00 грн/долар
  • 2021 рік - 30,00 грн/долар
  • 2022 рік - 30,50 грн/долар
  • 2023 рік - 31,00 грн/долар

Нагадаємо, в березні 2020 року агентство S&P Global Ratings прогнозувало наступний обмінний курс на кінець року: 2020 рік - 25,30 грн/долар, 2021 рік - 25,50 грн/долар, 2022 рік - 26,50 грн/долар, 2023 рік - 27,00 грн/долар

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.

Прогноз погоди
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