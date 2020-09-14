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Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару

Автор: Александр Белоус

Доллар будет по 30 гривен уже в следующем году

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация.

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Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, центральный банк вмешивается, чтобы избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. Пока что в 2020 году НБУ совершил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, несмотря на некоторые продажи в марте и июле для стабилизации гривны. Валютные резервы НБУ увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты. Валютные резервы на конец августа составляли 29 млрд долларов.

Согласно прогнозу, обменный курс на конец года составит:

  • 2020 год - 29,00 грн/доллар
  • 2021 год - 30,00 грн/доллар
  • 2022 год - 30,50 грн/доллар
  • 2023 год - 31,00 грн/доллар

Напомним, в марте 2020 года агентство S&P Global Ratings прогнозировало следующий обменный курс на конец года: 2020 год - 25,30 грн/доллар, 2021 год - 25,50 грн/доллар, 2022 год - 26,50 грн/доллар, 2023 год - 27,00 грн/доллар

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.

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