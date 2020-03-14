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Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара

Новини » Економіка     14.03.2020 - 13:44
Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тиск на гривню може посилитися, якщо нерезиденти почнуть продавати держоблігації України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2020-2022 роки. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні, значна присутність нерезидентів, які інвестують в українські гривневі внутрішні облігації, може при несприятливому сценарії посилити тиск на обмінний курс.

За даними S&P, нерезиденти в даний час володіють чвертю внутрішніх облігацій, випущених в гривнях, за винятком активів НБУ.

"Вихід цих інвесторів з активів може посилити тиск на обмінний курс при несприятливому сценарії. Крім того, надходження за поточним рахунком в Україні, які в останні три роки щорічно збільшуються двозначними числами, значною мірою схильні до коливань цін на сировинні товари", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом, обмінний курс на кінець року складе:

  • 2020 рік - 25,50 грн/долар
  • 2021 рік - 26,50 грн/долар
  • 2022 рік - 27,00 грн/долар

Нагадаємо, у вересні 2019 року агентство S&P Global Ratings прогнозувало наступний обмінний курс на кінець року: 2020 рік - 27,50 грн/долар, 2021 рік - 28,00 грн/долар, 2022 рік - 28,50 грн/долар.

Нагадаємо, згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.

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Теми: Курс долара
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