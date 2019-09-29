Агентство S&P дало прогноз інфляції в Україні

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні S&P, агентство може розглянути можливість підвищення рейтингів України, якщо інфляція наблизиться до цілі НБУ.

Експерти агентства нагадують, що після суттєвого реформування у 2015 році і отримання операційної незалежності НБУ домігся успіху в стримуванні інфляції. На тлі тенденції до зниження інфляції НБУ почав пом'якшувати грошово-кредитну політику і двічі знизив ставку у 2019 році. Зараз ключова ставка становить 16,5%, проте реальні процентні ставки все ще залишаються високими.

"Ми прогнозуємо, що інфляція наблизиться, але залишиться за межами середньострокової цілі НБУ в 5% +/-1%", - йдеться в повідомленні.

На прогноз S&P впливає очікування девальвації гривні у 2020 році і зростання зарплат в Україні. Ціни на імпортовані енергоносії можуть підвищити інфляцію вище прогнозу.

Зокрема, агентство прогнозує наступний рівень інфляції:

2019 рік - 8,8%

2020 рік - 7,0%

2021 рік - 6,5%

2022 рік - 5,5%

Відзначимо, в квітні 2019 року S&P Global Ratings прогнозує інфляцію на рівні 2019 рік - 8,1%, 2020 рік - 7,5%, 2021 рік - 7,0%, 2022 рік - 6,0%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.