Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз падіння світового ВВП. У 2020 падіння складе до 4,6%.

Про це йдеться в звіті агентства.

Наголошується, що світу потрібно буде чимало часу, щоб відновитися після кризи, викликаної пандемією.

"Ми навряд чи досягнемо передвірусних рівнів ВВП до середини 2022 року в США і значно пізніше в Європі. Ми додатково зменшили наш прогноз світового ВВП на 2020 рік до -4,6% з -3,9%", - заявили в агентстві.

При цьому наголошується, що незважаючи на зростання економічних наслідків пандемії, прогнози Fitch починають демонструвати "незначні ознаки стабілізації".

"Рівні активностей повинні почати рости в майбутні місяці, за умови, що під час ослаблення карантину буде попереджено різке відновлення випадків зараження коронавірусом", - повідомили в Fitch.

Нагадаємо, у квітні Fitch очікувала падіння світової економіки на 1,9%.

Сьогодні Організація економічного співробітництва і розвитку заявила, що через пандемію економіка розвинутих країн впала до десятирічного мінімуму.

Квітневий прогноз Міжнародного валютного фонду щодо падіння світової економіки в 2020 році становив 3%.