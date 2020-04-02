Агентство Fitch спрогнозувало глибину економічної кризи

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Квартальний спад в найбільших економіках може досягти рівня 30%

Глибока глобальна рецесія у 2020 році тепер є базовим прогнозом Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Швидкість, з якою розвивається пандемія коронавірусу, зажадала ще одного раунду перегляду прогнозів агентства. Тепер Fitch очікує падіння світової економіки на 1,9% у 2020 році. При цьому ВВП США, єврозони та Великобританії знизиться на 3,3%, 4,2% і 3,9% відповідно. Відновлення Китаю після спаду у кварталі 2020 року буде різко обмежений глобальною рецесією, і його річне зростання буде нижче 2%.

Базовий прогноз агентства не передбачає повернення економік США та Європи до рівнів до вірусної кризи до кінця 2021 року

У Fitch вважають, що обмеження можуть скоротити ВВП в ЄС і США на 7-8%, або на 28-30% у річному вирахуванні, у другому кварталі. "Це безпрецедентне падіння ВВП у мирний час на чверть схоже на те, що, як ми зараз оцінюємо, сталося в Китаї в першому кварталі 2020 року.

За оцінками Fitch, політика блокування, що застосовується для контролю поширення вірусу, надає миттєве і драматичний вплив на повсякденне економічну активність. Загальнонаціональні блокування, мабуть, знижують щоденну активність приблизно на 20% від нормального рівня. Вплив на ВВП буде залежати від тривалості блокування.

Прямий вплив політики блокування далі поширюється по декількох каналах. Найбільш помітним був різкий спад на ринку праці, особливо в США і Канаді, де щотижневі дані за новими заявками на допомогу з безробіття побили всі рекорди. Агентство очікує, що безробіття в США досягне піку на рівні 10% у другому кварталі 2020 року. Компанії також можуть скоротити капітальні вкладення, а споживачі різко скоротить свої витрати. Це буде посилюватися падінням цін на акції.

Зростання прибутковості корпоративних облігацій і облігацій на ринках, що розвиваються, призводить до посилення умов глобального фінансування, а зміцнення долара і падіння цін на сировинні товари ще більше ускладнять зростання на ринках, що розвиваються. Fitch знижує прогноз ціни нафти на 2020 рік (середньорічний показник за Brent) до 35 доларів за барель.

Величезні пакети податкових стимулів були оголошені у багатьох країнах з 10% ВВП у США і близько 5% у Німеччині та Великобританії.

У розпал кризи в галузі охорони здоров'я більш високі державні витрати можуть зіграти важливу роль у пом'якшенні падіння активності, однак вони навряд чи зможуть істотно стимулювати зростання, поки криза в галузі охорони здоров'я не вщухне.

Виходячи з припущення, що криза охорони здоров'я ослабне у другій половині 2020, прогнозується помітне відновлення зростання. Зняття заходів з блокування повинно призвести до дискретного стрибка активності - як це зараз спостерігається в Китаї. Стимули макроекономічної політики також повинні сприяти відновленню зростання. Проте масштаби втрат не віщує того, що ВВП повернеться на колишній рівень до кінця 2021 року.

Нагадаємо, в оновленому прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, який затвердив уряд, замість очікуваного зростання на 3,7% закладено падіння ВВП у 2020 році на 3,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило на негативний прогноз щодо банківського сектору семи пострадянських країн, включаючи Україну.