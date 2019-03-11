Агентство Fitch оцінило ризики ескалації в Азовському морі і на Донбасі

Експерти не очікують ні дозволу конфлікту, ні його загострення

Неразрешенный конфликт на востоке Украины остается риском для рейтинга Украины и для общих макроэкономических показателей и стабильности. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Как отмечается в сообщении, напряженность в отношениях межу Украиной и Россией возросла из-за доступа к Азовскому морю, "но существенная эскалация не является частью нашего базового сценария".

Кроме того, Fitch не ожидает окончания конфликта на востоке Украины или его обострения до такой степени, "что это может поставить под угрозу общие макроэкономические показатели".

Кроме того, в агентстве оценили влияние так называемого "долга Януковича" на 3 млрд долларов на макроэкономические показатели Украины.

"Fitch предполагает, что долговой спор с Россией не повлияет на способность Украины получить доступ к внешнему финансированию и выполнить обязательства по обслуживанию внешнего долга", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк оценивает потери экспортеров от полного прекращения экспорта через порты Азовского моря в 1,5 млрд долларов.

Напомним, осенью 2018 года Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение английского суда, который поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов.