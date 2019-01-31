НБУ порахував можливі втрати від повного закриття Азовського моря

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Україна може втратити 1-1,5 млрд доларів доходів

Національний банк оцінює втрати експортерів від повного припинення експорту через порти Азовського моря у 1,5 млрд доларів. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У той же час він зазначив, що реорієнтація експортних потоків призведе до того, що втрати знизяться до 1 млрд доларів.

"Якщо ситуація погіршиться і це призведе до повної зупинки, то незважаючи на реорієнтацію, втрати можуть бути", - сказав він.

Заступник голови НБУ повідомив, що дані щодо транспорту і промислового виробництва за грудень 2018 року демонструють деякий вплив блокування Росією Керченської протоки на показники.

У той же час Сологуб наголосив, що ситуація, яка є на сьогодні, не несе ризиків для макроекономічної ситуації.

Нагадаємо, у грудні 2018 року заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що у НБУ поки що не бачать значних втрат українських експортерів через блокування Росією Керченської протоки.