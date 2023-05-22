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Агент РФ "сливала" позиции ПВО у Бахмута. СБУ рассказала, к каким уловкам прибегала

Фото: СБУ задержала российскую информаторку, которая выискивала украинскую ПВО в районе Бахмута (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российскую информаторку, которая выискивала украинскую ПВО в районе Бахмута Донецкой области. Порой ей приходилось идти на всякие уловки, чтобы разузнать нужные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленница собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении пресс-службы.

Что делала осведомительница?

Женщине, которую еще в январе завербовал работник российских спецслужб через "Одноклассники", нужно было устанавливать координаты огневых позиций, фортификационных сооружений и системы противовоздушной обороны украинских защитников.

Она даже прибегала к некоторым уловкам. Так, агент выходила на местность и скрыто наблюдала за подразделениями украинских войск. Также ей некоторое время удавалось "в темную" использовать своих соседей и знакомых, у которых она расспрашивала информацию о передвижении колонн военной техники Сил обороны.

Как агентку задержали?

Известно, что женщина, оказавшаяся жительницей Алексеево-Дружковки, ни разу не виделась со своим "знакомым" из России и общалась с ним исключительно через соцсети и мессенджеры. Так она делилась тем, что узнавала, в частности, сбрасывала врагу геолокации украинских объектов. Задержали ее, когда она выполняла одну из "задач". При ней сотрудники СБУ нашли телефон, ставший главным доказательством сотрудничества с РФ.

Что известно о возможном наказании

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

За Бахмут сейчас идут горячие бои. Поэтому работа по поимке вражеских агентов очень важна в контексте обороны города, который уже стали называть "крепостью" из-за самоотверженности бойцов ВСУ. Добавим, что задержанная женщина-агент не первая, кого задержали в последнее время. Например, в этот список попали и супруги агентов разведки РФ, которые "сливали" врагу данные на Бахмутском направлении, получили тюремные сроки.

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Служба безопасности УкраиныБахмут