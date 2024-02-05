Агентов ГРУ отправили в тюрьму, они "сдавали" позиции ВСУ под Харьковом (фото)

Женщина помогала России

Жительница Чугуевского района дистанционно передавала разведданные оккупантам через своего мужа. Им оказался экс-чиновник расформированной милиции, который в 2014 году выехал на временно захваченную территорию на востоке Украины.

Там он присоединился к рядам террористических группировок так называемой "ЛНР", где впоследствии стал "связным" Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Она привлекла к преступной деятельности мужчину

Оставшись в Харьковской области, его жена привлекла к разведывательно-подрывной деятельности своего односельчанина - работника энергогенерирующей компании.

"Под видом проверки электроснабжения он получал доступ к "нужным" объектам для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны", - говорится в сообщении.

Фото: Предатели (facebook.com/SecurSerUkraine)

Полученные сведения предатель передавал своей сообщнице, а она уже переправляла соответствующие "отчеты" российскому ГРУ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

Суд отправил их в тюрьму

На основании собранных доказательств их признали виновными по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Суд назначил им 15 лет тюрьмы.

Приговоры для предателей и коллаборантов

Недавно российского блогера Юрия Подоляка в Украине суд приговорил к 15 годам тюрьмы. Он причастен к ракетному удару по Николаеву.

Также мы писали, что российский военный весной 2022 года на территории Черниговской области убил двух человек. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.