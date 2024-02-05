Агентів ГРУ відправили до в'язниці, вони "здавали" позиції ЗСУ під Харковом (фото)

Жінка допомагала Росії

Мешканка Чугуївського району дистанційно передавала розвіддані окупантам через свого чоловіка. Ним виявився експосадовець розформованої міліції, який у 2014 році виїхав на тимчасово захоплену територію на сході України.

Там він приєднався до лав терористичних угруповань так званої "ЛНР", де згодом став "зв'язковим" Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Вона залучила до злочинної діяльності чоловіка

Залишившись у Харківській області, його дружина залучила до розвідувально-підривної діяльності свого односельця - працівника енергогенеруючої компанії.

"Під виглядом перевірки електропостачання він отримував доступ до "потрібних" об'єктів для збору розвідданих про місця базування Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Фото: Зрадники (facebook.com/SecurSerUkraine)

Отримані відомості зрадник передавав своїй спільниці, а вона вже переправляла відповідні "звіти" російському ГРУ. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Суд відправив їх до в'язниці

На підставі зібраних доказів їх визнали винними за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Суд призначив їм 15 років в'язниці.

Вироки для зрадників і колаборантів

Нещодавно російського блогера Юрія Подоляку в Україні суд засудив до 15 років в'язниці. Він причетний до ракетного удару по Миколаєву.

Також ми писали, що російський військовий навесні 2022 року на території Чернігівської області вбив двох людей. Його засудили до довічного позбавлення волі.