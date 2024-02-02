Пропагандиста Подоляку приговорили к 15 годам тюрьмы, он наводил ракеты на Николаев

Российского блогера Юрия Подоляку в Украине суд приговорил к 15 годам тюрьмы. Он причастен к ракетному удару по Николаеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

По данным следствия, Подоляка является уроженцем города Сумы, но в 2014 году он выехал в Россию и начал там публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

С начала полномасштабного вторжения РФ он регулярно выполняет задания российских спецслужб по проведению информдиверсий.

Для ведения информационно-подрывной деятельности Подоляка создал собственный YouTube-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков. Кроме того, под его "авторством" действует прокремлевский Telegram-канал, а также страницы "ВКонтакте" и в популярных мессенджерах.

Подоляка причастен к ракетному удару по Николаеву

Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства. Также он отрицал военные преступления россиян в Буче, а разоблаченные факты массовых убийств местных жителей называл "срежиссированными".

Вместе с этим Подоляка причастен к корректировке массированных ракетно-артиллерийских атак РФ по Николаевской области.

Фото: Юрий Подоляка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для наведения российского оружия злоумышленник формировал собственные сети информаторов на территории южного региона. Среди вражеских корректировщиков был экс-глава Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену.

Суд над Подолякой

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по пяти статьям:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

пропаганда войны;

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

"Поскольку осужденный скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан", - добавили в СБУ.

Не первый приговор для предателя

Ранее сообщалось, что в Украине суд вынес приговор блогеру, который находится в РФ и оправдывает преступления оккупантов. Ему назначили 12 лет тюрьмы.

Прокуратура не уточнила имени и фамилии блоггера, однако учитывая фотографию, речь идет о Юрии Подоляке.