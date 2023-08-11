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Агенты ФБР застрелили мужчину, который угрожал убить Байдена

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В США житель города Прово, штат Юта, угрожал убить президента Джо Байдена во время его визита. Его застрелили при попытке вручить ордер на обыск дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Недавно Крейг Робертсон опубликовал в Facebook угрозы в адрес Байдена и прокурора Элвина Брэгга, ведущего одно из дел против экспрезидента Дональда Трампа.

Покушения на Байдена

Отметим, что это уже не первое уголовное дело по поводу покушения на Байдена. Так, в июле 2021 года арестован житель города Талса, штат Оклахома, который отправлял электронные письма президенту и конгрессменам с угрозами убить американского лидера.

А в январе 2022 года задержан житель Канзаса, который рассказывал о своих планах в социальной сети, а также предупредил о предстоящем покушении агентов Секретной службы в Белом доме. Он заявлял, что сделать это ему повелел Бог.

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Джозеф БайденФБР