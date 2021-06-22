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У США заарештували чоловіка за погрози вбити Байдена і конгресменів

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Талса, Вівторок 22 червня 2021 21:44
У США заарештували чоловіка за погрози вбити Байдена і конгресменів Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах заарештували жителя міста Талса, штат Оклахома, за погрози на адресу президента Джо Байдена, конгресменам та їх сім'ям. Чоловік відправляв електронні листи, в яких погрожував вбити американського лідера.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США.

58-летнтй Джон Джейкобс Аренс був звинувачений у федеральному суді за кримінальною скаргою в погрозах на адресу президента.

"Джон Аренс нібито відправив серію електронних листів на адресу Newson6 з погрозами вбити президента, членів Конгресу та їх сім'ї, якщо він не отримає грошей. Загрози вбивства чиновників і членів їх сімей через Інтернет мають наслідки", - заявив виконуючий обов'язки прокурора США Клінт Джонсон.

10 травня Аренс відправив повідомлення такого змісту: "будь ласка, зайдіть на мою сторінку в Facebook і прочитайте, що я відправив членам Конгресу США. У них менш як 48 годин, щоб передати мої гроші, або їхні діти почнуть вмирати по всій країні. Я збираюся вбити своїх дітей, використовуючи той же закон, який уряд використовував, щоб змусити наші сім'ї йти стежкою сліз".

"У вас є час до понеділка рівно до 8:00, щоб передати чек штату Оклахома, нації Маскогі і моїй родині відповідно до підписаної угоди, викладеної в договорі 1866 року", - написав Аренс в листі від 17 червня.

Серед інших повідомлень були такі ,як "Америка побачить, як чинному президенту знесуть голову прямо на їхніх очах" і "...ваші сім'ї почнуть вмирати. Після цього я повернуся сюди ще раз і скажу, щоб ви віддали мої гроші".

Мін'юст повідомив, що Аренс був затриманий 18 червня у себе вдома в місті Талса. В ході допиту він, імовірно, зізнався у відправці повідомлень.

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