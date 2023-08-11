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Агенти ФБР застрелили чоловіка, який погрожував вбити Байдена

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В США мешканець міста Прово, штат Юта, погрожував вбити президента Джо Байдена під час його візиту. Його застрелили при спробі вручити ордер на обшук будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Нещодавно Крейг Робертсон опублікував у Facebook погрози в адресу Байдену та прокурору Елвіну Бреггу, що веде одну зі справ проти експрезидента Дональда Трампа. 

Замахи на Байдена

Зазначимо, що це вже не перша кримінальна справа стосовно замаху на Байдена. Так, в липні 2021 року заарештували жителя міста Талса, штат Оклахома, який відправляв електронні листи президенту та конгресменам з погрозами вбити американського лідера.

А в січні 2022 року затримали жителя Канзасу, який розповідав про свої плани у соціальній мережі, а також попередив про майбутній замах агентів Секретної служби в Білому домі. Він заявляв, що зробити це йому наказав Бог.

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Джозеф БайденФБР