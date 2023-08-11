Агенти ФБР застрелили чоловіка, який погрожував вбити Байдена

В США мешканець міста Прово, штат Юта, погрожував вбити президента Джо Байдена під час його візиту. Його застрелили при спробі вручити ордер на обшук будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Нещодавно Крейг Робертсон опублікував у Facebook погрози в адресу Байдену та прокурору Елвіну Бреггу, що веде одну зі справ проти експрезидента Дональда Трампа.
Зазначимо, що це вже не перша кримінальна справа стосовно замаху на Байдена. Так, в липні 2021 року заарештували жителя міста Талса, штат Оклахома, який відправляв електронні листи президенту та конгресменам з погрозами вбити американського лідера.
А в січні 2022 року затримали жителя Канзасу, який розповідав про свої плани у соціальній мережі, а також попередив про майбутній замах агентів Секретної служби в Білому домі. Він заявляв, що зробити це йому наказав Бог.
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