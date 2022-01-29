"Накази Бога". У США затримали чоловіка за підготовку замаху на Байдена

У США затримали жителя Канзасу за підготовку замаху на президента Джо Байдена. Про свої плани він відкрито писав у соціальній мережі, а також попередив агентів Секретної служби в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post .

Повідомляється, що заарештованому будівельному підряднику Скотту Мерріману висунули звинувачення в підготовці замаху на Байдена. Він їхав з міста Індепенденс (штат Канзас) в Хагерстаун (штат Меріленд), де і був перехоплений агентами Секретної служби.

За даними слідства, Мерріман попередив агентів про намір приїхати в Білий дім, щоб "обезголовити змію в серці нації". Він також говорив про те, що зробити це йому нібито наказав Бог.

З чого все починалося

На початку тижня поліція Канзасу повідомила Секретній службі про те, що Мерріман подзвонив їм і сказав, що у вівторок відправиться в округ Колумбія, щоб "побачитися з президентом".

Агенти зв'язалися з ним по телефону, і чоловік заявив, що у нього є інформація для президента щодо Книги Одкровень, яку "Бог доручив йому доставити".

Погрози в соцмережах

З вівторка по четвер Мерріман опублікував серію постів у Facebook з все більш загрозливими формулюваннями. В одному з повідомлень він вибачився перед замовниками за те, що скасував всі плани, оскільки "відправився в поїздку під керівництвом Бога" до Вашингтона.

Крім того, в Facebook він також розмістив пост, в якому назвав телефонний дзвінок агента секретної служби "розмовою з дияволом", якому пообіцяв "відрубати голови старим зміям".

Також за його словами, "Люцифер" нібито послав своїх агентів поговорити з ним в кантрі-ресторан Cracker Barrell в Хагерстауні. Чоловік також передбачив нібито власну смерть, яка має настати 13 червня 2025 року.

Затримання

Меррімана затримали в Хагерстауні, при собі у нього був рюкзак, в якому знайшли три патрони. Затриманий пояснив, що це нібито Бог велів взяти їх з собою.

У четвер, 27 січня, офіційні особи заявили, що Мерріман дзвонив в Білий дім і в розмові з представниками Секретної служби відкрито погрожував президенту.

"У Білому домі станеться диво. Я вважаю, що Джо Байден тепер Антихрист, і він отримає смертельне поранення. Я завдам цього удару в ім'я Христа", - написав чоловік в останньому пості до затримання.