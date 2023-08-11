Агенты ФБР застрелили мужчину, который угрожал убить Байдена

В США житель города Прово, штат Юта, угрожал убить президента Джо Байдена во время его визита. Его застрелили при попытке вручить ордер на обыск дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Недавно Крейг Робертсон опубликовал в Facebook угрозы в адрес Байдена и прокурора Элвина Брэгга, ведущего одно из дел против экспрезидента Дональда Трампа.

"Я слышал, что Байден приезжает в Юту. Достаю мой старый костюм ветви (камуфляж, - ред) и убираю пыль из снайперской винтовки M24. Возможно, Юта станет известна на этой неделе как место, где снайпер убил Байдена-марксиста", - писал он. .

ФБР следило за ним еще с марта, когда он опубликовал первую угрозу в адрес Брэгга, после чего сотрудники Бюро пришли к Робертсону домой, однако тот не пустил их без ордера.

В среду агенты пришли к нему с ордером на обыск, однако произошла стрельба, в результате которой мужчина погиб.

Покушения на Байдена

Отметим, что это уже не первое уголовное дело по поводу покушения на Байдена. Так, в июле 2021 года арестован житель города Талса, штат Оклахома, который отправлял электронные письма президенту и конгрессменам с угрозами убить американского лидера.

А в январе 2022 года задержан житель Канзаса, который рассказывал о своих планах в социальной сети, а также предупредил о предстоящем покушении агентов Секретной службы в Белом доме. Он заявлял, что сделать это ему повелел Бог.

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