Агента РФ, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС, приговорили к 15 годам тюрьмы

Детали дела

Осужденный занимался вопросами логистики в местной фармацевтической компании. Оккупанты завербовали его через популярный мессенджер, где он публиковал антиукраинские комментарии.

Сбор разведданных предатель осуществлял во время доставки лекарств в аптеки региона. Злоумышленник выполнял задачи агрессора по корректировке ракетных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Мужчина корректировал удар по ТЭС

СБУ отметила, что среди основных целей врага была Приднепровская тепловая электростанция.

Чтобы помочь России нанести огневое поражение по украинским объектам в "обход" ПВО, агент пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Контрразведка задержала злоумышленника в январе 2023 года, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

Его отправили в тюрьму

Во время обысков в квартире фигуранта изъяты мобильные телефоны с доказательствами его переписки с куратором от Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Россияне бьют по украинским ТЭС

В последнее время оккупанты стали наносить ракетные удары по ТЭС в разных регионах Украины. Часть из них была полностью уничтожена.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Российской Федерации удалось уничтожить Трипольскую ТЭС только потому, что во время отражения атаки закончились ракеты.

Подробнее об этом, последствиях ударов по ТЭС и ТЭЦ, а также о том, почему оккупанты стали чаще бить по объектам генерации, - в материале РБК-Украина.