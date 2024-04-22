Агента РФ, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС, засудили до 15 років в'язниці

Деталі справи

Засуджений займався питаннями логістики в місцевій фармацевтичній компанії. Окупанти завербували його через популярний месенджер, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Збір розвідданих зрадник здійснював під час доставки ліків до аптек регіону. Зловмисник виконував завдання агресора щодо коригування ракетних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі України.

Чоловік коригував удар по ТЕС

СБУ зазначила, що серед основних цілей ворога була Придніпровська теплова електростанція.

Щоб допомогти Росії завдати вогневого ураження по українських об'єктах в "обхід" ППО, агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Контррозвідка затримала зловмисника в січні 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Його відправили до в'язниці

Під час обшуків у квартирі фігуранта вилучено мобільні телефони з доказами його листування з куратором від Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Росіяни б'ють по українських ТЕС

Останнім часом окупанти стали завдавати ракетних ударів по ТЕС у різних регіонах України. Частина з них була повністю знищена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Російській Федерації вдалося знищити Трипільську ТЕС тільки тому, що під час відбиття атаки закінчилися ракети.

Детальніше про це, наслідки ударів по ТЕС і ТЕЦ, а також про те, чому окупанти стали частіше бити по об'єктах генерації, - у матеріалі РБК-Україна.