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Агента ФСБ викрили при спробі поновитися на службі у ЗСУ

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 14:41
Агента ФСБ викрили при спробі поновитися на службі у ЗСУ
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Колишній український військовий повинен був збирати розвідані про військових в Харківській області

Служба безпеки України (СБУ) викрила агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації, який намагався відновитися на військовій службі у Збройних силах України (ЗСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що офіцер підрозділу Повітряних сил України, проживає в Севастополі, після анексії Криму залишився на півострові, де отримав російський паспорт і був завербований ФСБ.

На початку 2019 року він прибув у Харківську область, де намагався відновитися на військовій службі у ЗСУ. Агент ФСБ повинен був збирати відомості військового характеру щодо обороноздатності і бойової готовності військових частин, розташованих в регіоні.

"Виконати злочинне завдання він не встиг, так як відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою. За результатами перевірки йому було відмовлено у наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військовій службі", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ФСБ намагалися завербувати українського військового із зони операції Об'єднаних сил. Від українського військового вимагали збір розвідданих про українських підрозділах в зоні ООС.

Також повідомлялося, що російські спецслужби намагалися завербувати українського полковника запасу під час візиту до родичів у аннексированный Крим. За завданням ФСБ, українець повинен був збирати розвіддані в Запорізькій області.

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