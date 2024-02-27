Агента ФСБ, который навел ракету на многоэтажку в Запорожье, отправили в тюрьму

Детали дела

Как установило расследование, в октябре 2023 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, который прибыл на ротацию во временно оккупированный город Днепрорудное Запорожской области.

Для вербовки фигуранта оккупанты привлекли его знакомого - предпринимателя, который находится на временно захваченной части территории региона и сотрудничает с российской спецслужбой.

С целью конспирации вражеский агент выбрал себе оперативный псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в Telegram-канале.

Предатель создал свою сеть агентов

Для сбора разведданных он организовал собственную группу информаторов, в которую вошло четверо жителей областного центра. Среди них - работник городского водоканала и торговый представитель частной компании, которые регулярно ездили по городу.

"Резидент использовал свою группу "втемную". Во время личных встреч, где они вместе распивали алкогольные напитки, российский агент выпытывал "нужную" информацию во время доверительных разговоров об обстановке в Запорожье", - пишет СБУ.

Фото: Агент ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Полученные сведения "Палестинец" мессенджером отправлял "связному" ФСБ, который находился во временно оккупированном Днепрорудном. Для конспирации разговоров они заранее выбрали себе кодовые слова, после написания которых начинали общение.

Агент ФСБ навел ракету на многоэтажку

Также правоохранители уточнили, что по его "наводке" 18 октября 2023 года российские захватчики ударили ракетами С-300 по многоквартирному дому в центре города.

Тогда в результате вражеского обстрела погибли 5 человек, еще 5 - получили тяжелые ранения.

Предателя отправили в тюрьму

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в областном центре в декабре 2023 года. Во время обысков в домах задержанного агента ФСБ и его информаторов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности. Также у них обнаружена запрещенная советская и прокремлевская символика.

На основании собранных доказательств суд признал "Палестинца" виновным по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Сейчас продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности его сообщников.

Удар по Запорожью

Напомним, 18 октября российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Запорожье. Было разрушено несколько этажей одного подъезда.

В результате ракетного удара оккупантов погибли пять мирных жителей. Что известно о последствиях обстрела Запорожья - в материале РБК-Украина.