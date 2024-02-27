Агента ФСБ, який навів ракету на багатоповерхівку в Запоріжжі, відправили до в'язниці

Деталі справи

Як встановило розслідування, у жовтні 2023 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який прибув на ротацію до тимчасово окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області.

Для вербування фігуранта окупанти залучили його знайомого - підприємця, який перебуває на тимчасово захопленій частині території регіону та співпрацює з російською спецслужбою.

З метою конспірації ворожий агент обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" і створив анонімний чат у Telegram-каналі.

Зрадник створив свою мережу агентів

Для збору розвідданих він організував власну групу інформаторів, до якої увійшло четверо мешканців обласного центру. Серед них - працівник міського водоканалу та торговий представник приватної компанії, які регулярно їздили містом.

"Резидент використовував свою групу "втемну". Під час особистих зустрічей, де вони разом розпивали алкогольні напої, російський агент випитував "потрібну" інформацію під час довірчих розмов про обстановку в Запоріжжі", - пише СБУ.

Фото: Агент ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Отримані відомості "Палестинець" месенджером відправляв "зв'язковому" ФСБ, який перебував у тимчасово окупованому Дніпрорудному. Для конспірації розмов вони заздалегідь обрали собі кодові слова, після написання яких починали спілкування.

Агент ФСБ навів ракету на багатоповерхівку

Також правоохоронці уточнили, що за його "наводкою" 18 жовтня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку в центрі міста.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинули 5 людей, ще 5 - дістали важкі поранення.

Зрадника відправили до в'язниці

Співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в обласному центрі в грудні 2023 року. Під час обшуків у будинках затриманого агента ФСБ та його інформаторів вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності. Також у них виявлено заборонену радянську та прокремлівську символіку.

На підставі зібраних доказів суд визнав "Палестинця" винним за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. Його засудили до 15 років в'язниці.

Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності його спільників.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, 18 жовтня російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Запоріжжі. Було зруйновано кілька поверхів одного під'їзду.

Внаслідок ракетного удару окупантів загинуло п'ять мирних жителів. Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна.