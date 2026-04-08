Агент РФ готовил покушение на украинского чиновника: СБУ предотвратила теракт в Киеве

"Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку россиян совершить теракт в Киеве и спровоцировать панику среди жителей столицы. По результатам действий на опережение задержан агент ФСБ, который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины", - сообщили в СБУ.

Как установило расследование, злоумышленник планировал взорвать мужчину возле его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия.

По материалам дела, взрыв должен был произойти утром, когда чиновник выходит на работу из подъезда многоэтажки.

Фото: СБУ задержала агента РФ, который готовил покушение на украинского чиновника (t.me/SBUkr)

Сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали агента после того, как он провел доразведку на месте запланированного теракта.

По данным следствия, подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области. Осенью 2025 года его завербовал сотрудник ФСБ, подразделение которого специализируется на диверсионной деятельности и терактах на территории Украины. Личность этого куратора уже установлена контрразведкой СБУ.

В дальнейшем, по указанию российского спецслужбиста, агент прибыл в Киев для подготовки теракта.

Поселившись в арендованной квартире, он начал отслеживать локации пребывания и маршруты перемещения чиновника.

Для конспирации во время наружного наблюдения фигурант регулярно менял внешность и одежду. Весь процесс подготовки покушения координировал с куратором от фсб с помощью анонимного чата в мессенджере.

При обыске у задержанного изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с рф.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на теракт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также подозрение получил куратор агента. Его действия квалифицированы как законченное покушение на теракт. Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь этого фигуранта к ответственности.