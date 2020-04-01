Агент ФСБ намагався проникнути в бойову бригаду ЗСУ

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Росіянин більше року перебував в Україні як біженець

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агента спецслужб Росії при спробі проникнути в одну з бойових бригад Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що громадянин Росії в 2018 році, перебуваючи під вартою, був завербований співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Його завданням було влаштуватися на службу в українську армію, для чого він, в обхід пунктів пропуску, перетнув кордон України і легалізувався як біженець.

Як зазначили в СБУ, шпигун протягом року вивчав обстановку навколо військових частин, залучених до бойових завдань у складі Об'єднаних сил. У 2019 році він подав документи, частина з яких була фальшивою, для прийняття на військову службу в бойову бригаду Сухопутних військ ЗСУ. При цьому росіянин посилався на нібито переслідування з боку РФ.

"Контррозвідники спецслужби припинили проведення розвідувальної діяльності спецслужб РФ в лавах Збройних Сил України, відносно іноземця прийняті міри запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

За вчинення іноземцем або особою без громадянства злочину по 1 ч. ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. За скоєння особою злочину по 1 ч. ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) КК передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше РБК-Україна писало, що ФСБ намагалася завербувати високопоставленого офіцера ВМС України. Військовий мав доступ до секретної інформації особливо важливого характеру у сфері оборони.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ розкрила два факти вербування українців з боку бойовиків так званих "ЛДНР".