ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Агент ФСБ намагався проникнути в бойову бригаду ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 15:59
Агент ФСБ намагався проникнути в бойову бригаду ЗСУ
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Росіянин більше року перебував в Україні як біженець

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агента спецслужб Росії при спробі проникнути в одну з бойових бригад Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що громадянин Росії в 2018 році, перебуваючи під вартою, був завербований співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Його завданням було влаштуватися на службу в українську армію, для чого він, в обхід пунктів пропуску, перетнув кордон України і легалізувався як біженець.

Як зазначили в СБУ, шпигун протягом року вивчав обстановку навколо військових частин, залучених до бойових завдань у складі Об'єднаних сил. У 2019 році він подав документи, частина з яких була фальшивою, для прийняття на військову службу в бойову бригаду Сухопутних військ ЗСУ. При цьому росіянин посилався на нібито переслідування з боку РФ.

"Контррозвідники спецслужби припинили проведення розвідувальної діяльності спецслужб РФ в лавах Збройних Сил України, відносно іноземця прийняті міри запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

За вчинення іноземцем або особою без громадянства злочину по 1 ч. ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. За скоєння особою злочину по 1 ч. ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) КК передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше РБК-Україна писало, що ФСБ намагалася завербувати високопоставленого офіцера ВМС України. Військовий мав доступ до секретної інформації особливо важливого характеру у сфері оборони.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ розкрила два факти вербування українців з боку бойовиків так званих "ЛДНР".

ФСБ закрила виїзд з Криму на материкову Україну СБУ проводить обшуки в мерії Запоріжжя
Новини України Служба безпеки УкраїниФСБшпион
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся