Агент ФСБ корректировал удары по аэродромам Кировоградской области. Его судили за госизмену

О ком идет речь

Как установило следствие, враждебным соратником является разнорабочий из Кропивницкого, которого ФСБ дистанционно завербовала в начале 2023 года.

В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих антиукраинских сообщений в прокремлевских Telegram-каналах.

Установлено, что предатель был на прямой связи с кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ, который находился во временно оккупированном Крыму.

Какую информацию он передавал врагу

Российская спецслужба просила его корректировать ракетные удары по аэродромам Сил обороны. Чтобы выполнить вражеское задание, злоумышленник обходил периметры объектов авиационной инфраструктуры, где пытался обнаружить боевые самолеты ВСУ.

Кроме того, он обращал внимание на возможное наличие вблизи потенциальных "целей" зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны.

Полученные сведения агент должен был передать своему российскому куратору для корректировки вражеского огня в "обход" украинской ПВО.

Его признали виновным в госизмене

Правоохранители задержали его в начале лета 2023 года, когда он проводил доразведку вблизи стратегического объекта. Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере, а каждый сеанс "переписки" предатель начинал с кодового слова.

За сотрудничество с оккупантами он получал денежные "переводы" в криптовалюте. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы. Его признали виновным в госизмене.

Приговоры для приспешников РФ