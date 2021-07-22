RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Афінах поліція розігнала анархістів і противників COVID-вакцинації

Автор: Артур Родивилов

Грецька поліція розігнала в середу ввечері мітинги анархістів і противників вакцинації проти коронавірусу, які зібралися на центральній площі Сінтагма. Всього на мітинг проти вакцин прийшли, за відомостями поліції, приблизно 3,5 тис.осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Star.

За його даними, анархісти, які мітингували проти влади, почали бійку з противниками примусової вакцинації, що прийшли на інший мітинг. В результаті бійки одна людина отримала поранення.

Правоохоронці зажадали від них звільнити проспект Амалії, що примикає до Сінтагми, бо вони заважали руху транспорту, у відповідь деякі з демонстрантів стали кидати в спецназ пляшки та інші предмети. Поліцейські застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

В одному випадку був задіяний і водометний автомобіль "Авра". Мітингувальникам довелося покинути площу. Затримано більше ніж п'ять осіб.

Мітинг і марш проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу пройшов у середу також у Північній грецькій столиці - місті Салоніках. На нього збиралися за призовом у соціальних мережах.

Напередодні влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників низки сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади.

Читайте РБК-Україна в Google News
протест