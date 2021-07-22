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В Афинах полиция разогнала анархистов и противников COVID-вакцинации

Автор: Артур Родивилов

Греческая полиция разогнала в среду вечером митинги анархистов и противников вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма. Всего на митинг против вакцин пришли, по сведениям полиции, примерно 3,5 тыс. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Star.

По его данным, анархисты, митинговавшие против властей, начали драку с пришедшими на другой митинг противниками принудительной вакцинации. В результате потасовки один человек получил ранение.

Правоохранители потребовали от них освободить примыкающий к Синтагме проспект Амалии, так как они мешали движению транспорта, в ответ некоторые из демонстрантов стали бросать в спецназ бутылки и другие предметы. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В одном случае был задействован и водометный автомобиль "Авра". Митингующим пришлось покинуть площадь. Задержаны более пяти человек.

Митинг и марш против обязательной вакцинации от коронавируса прошел в среду также в северной греческой столице - городе Салоники. На него собирались по призыву в социальных сетях.

Накануне власти Греции объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер. В случае отказа от прививки их будут устранять от работы. Кроме того, с 16 июля в стране невакцинированные не смогут посещать развлекательные заведения.

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