В Афинах полиция разогнала анархистов и противников COVID-вакцинации

По его данным, анархисты, митинговавшие против властей, начали драку с пришедшими на другой митинг противниками принудительной вакцинации. В результате потасовки один человек получил ранение.

Правоохранители потребовали от них освободить примыкающий к Синтагме проспект Амалии, так как они мешали движению транспорта, в ответ некоторые из демонстрантов стали бросать в спецназ бутылки и другие предметы. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В одном случае был задействован и водометный автомобиль "Авра". Митингующим пришлось покинуть площадь. Задержаны более пяти человек.

Митинг и марш против обязательной вакцинации от коронавируса прошел в среду также в северной греческой столице - городе Салоники. На него собирались по призыву в социальных сетях.