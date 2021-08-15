Афганські військові перейшли кордон з Узбекистаном і звернулися за допомогою

Фото: афганські військові перейшли кордон з Узбекистаном з проханням про допомогу (Getty Images)

Група з 84 афганських військовослужбовців перетнула кордон з Узбекистаном. Вони попросили притулку.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на МЗС Узбекистану.

За даними дипломатичного відомства, узбецькі прикордонники організували тимчасове розміщення афганських військових, що перейшли кордон, надали харчування і надали медичну допомогу пораненим. "Чотирнадцятого серпня на одній з ділянок державного кордону з Афганістаном група військовослужбовців ЗС Афганістану в кількості 84 осіб перетнула лінію держкордону і була затримана прикордонними нарядами, при цьому порушники кордону опору не чинили та звернулися з проханням про допомогу, в тому числі медичної, для трьох поранених", - заявили в узбецькому МЗС