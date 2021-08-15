Афганські військові перейшли кордон з Узбекистаном і звернулися за допомогою
Група з 84 афганських військовослужбовців перетнула кордон з Узбекистаном. Вони попросили притулку.
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на МЗС Узбекистану.
За даними дипломатичного відомства, узбецькі прикордонники організували тимчасове розміщення афганських військових, що перейшли кордон, надали харчування і надали медичну допомогу пораненим.
"Чотирнадцятого серпня на одній з ділянок державного кордону з Афганістаном група військовослужбовців ЗС Афганістану в кількості 84 осіб перетнула лінію держкордону і була затримана прикордонними нарядами, при цьому порушники кордону опору не чинили та звернулися з проханням про допомогу, в тому числі медичної, для трьох поранених", - заявили в узбецькому МЗС
Раніше стало відомо, що американські війська прибули в Кабул для надання допомоги в евакуації.
Тим часом таліби наблизилися до афганської столиці, захопивши ключове місто за 70 кілометрів від столиці - Пулі-Алам. Він вважається ключовим плацдармом для потенційного нападу на Кабул.