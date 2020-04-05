В Афганістані затримали ватажка місцевого осередку ІДІЛ

В Афганістані сьогодні, 5 квітня, затримали голову місцевого осередку "Ісламської держави" Аслама Фарукі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Разом з ним були затримані ще 19 джихадистів.

Місцеві спецслужби інформують, що Фарукі є відповідальним за нещодавній напад на храм сикхів у Кабулі, у результаті якого загинули 25 осіб, а постраждали не менш як 150.

Так, осередок ІДІЛ активний в Афганістані з 2015 року. З того часу джихадисти влаштували низку терактів у країні. Відзначається, що в останні місяці осередок ослаблений, боротьбу з ним ведуть одночасно військові Афганістану, США і бойовики радикального ісламського руху "Талібан".

Нагадаємо, у січні терористична організація Ісламська держава (ІДІЛ) вибрала собі нового лідера, який є одним з її засновників. Ним став Амір Мохамад Абдул Рахман аль-Мавлі аль-Салбієв. Його обрали лідером через кілька годин після ліквідації попереднього лідера терористів - Абу Бакра аль-Багдаді, убитого в результаті спецоперації США.

Як писало РБК-Україна раніше, Сполучені Штати провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп.